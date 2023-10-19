الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"في أي عصر نعيش؟".. فنانون أتراك أعلنوا دعمهم للقضية الفلسطينية

بوراك أوزجيفيت
بوراك أوزجيفيت

على مدار أكثر من 10 أيام على اشتعال الأزمة الفلسطينية، ظهر دعم الفنانين العرب والأجانب للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسط مطالب عربية ودولية بوقف العنف والعدوان ضد الشعب الأعزل.

ومع إطلاق الاحتلال الإسرائيلي عملية العسكرية الانتقامية ضد أهالي قطاع غزة، آخرها قصف المستشفى المعمداني، وارتفاع عدد الضحايا والشهداء وخاصة أن أغلبهم من الأطفال والنساء، زادت المطكالب العربية والدولية بهدنة لتوصيل المساعدات لأهالي القطاع المنكوبين.

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كان الوسط الفني التركي من بين المتفاعلين بقوة مع الأزمة، "الدستور" يرصد في السطور التالية أبرز الفنانين الاتراك المتفاعلين مع الفضية..

بوراك أوزجيفيت

اشتهر بوراك أوزجيفيت، ببطولة مسلسل عثمان، وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمس: “ضرب المستشفى أمر لا يصدقه العقل ولا يوجد مبرر له، في أي عصر نعيش نحن؟ لا استطيع تحمل الصور”.

سيمجي سلجوق

كانت الممثلة سيمجي سلجوق، أول من قدم الدعم للقضية الفلسطينية، حيث قامت بنشر علم فلسطين بجوار علم تركيا.

وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتألم كثيرا كل يوم يقتل العديد من الأبرياء والعالم يشاهد هذا، دعواتي بأن يتوقف كل هذا على الفور"، ووضعت هاشتاج اسم فلسطين. 

مراد يلدريم

أعلن الممثل مراد يلدريم دعمه لفلسطين من خلال صورة عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram.

 

سنان أكتشيل

قام المطرب سنان أكتشيل بنشر صورة له وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية ويقف إلى جانب علم فلسطين في امستردام وكتب "قبل 4 أشهر وقبل حفلي في أمستردام وكأننا كنا نشعر بهذه الأيام".

 

علي بوراك جيلان

قام الممثل علي بوراك جيلان بنشر صورة له أيضًا وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية وكتب بالتركية والإنجليزية والعربية:"إن كنت لا تستطيع رفع الظلم، فأخبر عنه الجميع على الأقل".

 

فوركان أكسوي

نشر الممثل فوركان أكسوي صورة للعلم الفلسطيني وكتب إلى جوارها "أقف مع فلسطين".

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