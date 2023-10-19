جهزت 3 مستشفيات.. دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية (فيديوجراف)

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا عن الدور المصري في القضية الفلسطينية وجاء على النحو التالي:

- أكدت مصر رفضها التام واستنكارها ممارسات إسرائيل الغاشمة.

- أكدت ضرورة وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

- بعد العدوان في مايو 2021، صدرت توجيهات رئاسية بنقل الجرحى إلى القاهرة.

- أرسل الهلال الأحمر مواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى غزة.

- جهزت 3 مستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من غزة.

- أطلق الأزهر حملة بكل لغات العالم لدعم القضية الفلسطينية.

- نجحت مصر في إحلال الهدنة في غزة بعد العدوان في مايو 2021.

- في عام 2021، أعلنت مصر عن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

- نجحت مصر في إحلال الهدنة في غزة للمرة الثانية في أغسطس 2022.

- أعرب بايدن عن تقديره جهود الرئيس السيسي في حل الأزمة.

- في عام 2021، شارك الرئيس السيسي في قمة ثلاثية بالإليزيه حول فلسطين.

- أكدت ضرورة إيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية.