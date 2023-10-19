الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جهزت 3 مستشفيات.. دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية (فيديوجراف)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا عن الدور المصري في القضية الفلسطينية وجاء على النحو التالي:

- أكدت مصر رفضها التام واستنكارها ممارسات إسرائيل الغاشمة.
- أكدت ضرورة وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.
- بعد العدوان في مايو 2021، صدرت توجيهات رئاسية بنقل الجرحى إلى القاهرة.
- أرسل الهلال الأحمر مواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى غزة.
- جهزت 3 مستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من غزة.
- أطلق الأزهر حملة بكل لغات العالم لدعم القضية الفلسطينية.
- نجحت مصر في إحلال الهدنة في غزة بعد العدوان في مايو 2021.
- في عام 2021، أعلنت مصر عن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.
- نجحت مصر في إحلال الهدنة في غزة للمرة الثانية في أغسطس 2022.
- أعرب بايدن عن تقديره جهود الرئيس السيسي في حل الأزمة.
- في عام 2021، شارك الرئيس السيسي في قمة ثلاثية بالإليزيه حول فلسطين.
- أكدت ضرورة إيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

الدولة المصرية الدور المصري القضية الفلسطينية إسرائيل غزة دعم الأشقاء الفلسطينيين

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