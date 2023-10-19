الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الدولي البارالمبي للطائرة يُسلم اللجنة المنظمة لبطولة العالم 80 كرة

كرة طائرة
كرة طائرة

تسلمت اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة، برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة رسميا 60  كرة طائرة تستخدم لمنافسات البطولة، بالإضافة إلى  20  كرة جولدن هدايا للبطولة.

وجاء التسليم من إيهاب حسانين رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة البارالمبية، ومندوب الاتحاد الدولى بحضور الدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة، وأمين صندوق الاتحاد الإفريقى للكرة الطائرة البارالمبية ، وقدم مجلس إدارة الاتحاد المصرى البارالمبي كل الشكر للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة البارالمبي ومجلس إدارته، على المجهود الذى يبذله لانجاح بطولة العالم التى تقام خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل، على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادي بالعاصمة الإدارية، بمشاركة 19 دولة.

وعلى الجانب الآخر، زار الدكتور حمدى عبد الرحيم رئيس الاتحاد الاقليمى للألعاب القوى والمدير الفنى السابق للجهاز العاب القوى البارالمبي ورئيس الاتحاد البارالمبى للألعاب القوى ونائبه الكابتن هانى عيسى اللاعب الأولمبى السابق  والدكتور إبراهيم أمين، مقر اتحاد الطائرة البارالمبي لتقديم المساندة والدعم المعنوى ،  وخبراتهم بشأن بطولة العالم للكرة الطائرة البارالمبية.

وصرح اللواء منصور درويش نائب رئيس الاتحاد المصري، والمتحدث الرسمى للاتحاد وبطولة العالم ، والمشرف العام على كافة اللجان العاملة فى البطولة، بأنه يعرب عن سعادته البالغة بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بهذه الزيارة التى تعبر عن تكاتف شباب وقيادات العمل الرياضى البارالمبى للخروج بالبطولة فى أبهى صورها ، وبالشكل الذى يليق بالشعب المصرى قيادة وشعبا .

يشارك في البطولة 19 دول هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمي، والهند، وإيران، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، لافتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد منافسة بين 16منتخبا ، يمثلوا 16 دولة، ينافس فى  السيدات، 12 منتخبًا، من 12 دولة.

للكرة الطائرة اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية البارالمبية لبطولة العالم مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى

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