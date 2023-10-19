أستاذ دراسات إسرائيلية: خطاب الرئيس السيسى له صدى كبير فى الإعلام الإسرائيلى

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن هناك آراء وتوقعات عديدة من داخل الجيش الإسرائيلي أفادت بأن مدير المخابرات الإسرائيلية كان على علم بوجود تحركات لحماس، ولكنه لم يأمر جيشه بالتحرك.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن خطة إسرائيل واضحة وستكشفها الأيام المقبلة وتؤكدها، حيث تعمدت دولة الاحتلال إلى تصدير مشكلة إسرائيل ونتنياهو الداخلية إلى نطاق إقليمي أوسع من خلال تحركات حماس الأخيرة أو من خلال عملية طوفان الأقصى.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، تسعى إلى ضم أكبر جزء من الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أنها تحاول دفع مشكلة غزة ومشاكل دولة الاحتلال إلى حضن الدول العربية المحيطة، وسط حالة استهداف واضح لمصر والأردن.

خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي

وحول خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أكد أنه نقطة تحول مهمة جدًا سنقطف ثمارها في الأيام المقبلة، مصيفًا: "خطاب الرئيس السيسي له صدى كبير جدًا في الإعلام الإسرائيلي، ومنذ أن ألقاه وحالة الاهتمام كبيرة في الإعلام الإسرائيلي، وفي أهم برامج التوك شو الإسرائيلية تتم مناقشة خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأوضح محمد عبود، أن الرئيس السيسي، يحمي المصالح المصرية، في الوقت الذي لا ترغب فيه إسرائيل إهدار اتفاقية السلام مع مصر، وبالتالي، كان حديث الرئيس السيسي المحدد فيما يخص الحفاظ على الأراضي المصرية له صدى إيجابي في إسرائيل.

وأكد عبود، أن حديث الرئيس السيسي كان موجهًا للشارع الإسرائيلي، بحديثه عن صحراء النقب، موضحًا أن استخدام تلك الفرضية تحرك العقل الإسرائيلي تجاه جرائم الحرب للجيش الإسرائيلي.