الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أخر تحديث| أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

الذهب
الذهب

ترتفع معدلات البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية خاصة بعد الأحداث السياسية المتوترة التي يشهدها العالم في الوقت الحالية وأثرت على سعر الذهب الذي شهد ارتفاع ملحوظ هذا الشهر. 

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

نعرض في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية والتي يمكن أن تختلف من محل صاغة لآخر مع العلم أن الذهب عيار 21 يكون مصنعيته أقل من الذهب عيار 18.

سعر الذهب عيار  24 

سجل سعر الذهب عيار  24         

بيع 2،686  جنيه 

شراء 2،709 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 22          

بيع 2،462 جنيه

شراء 2،483 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21          

بيع 2،350 جنيه

شراء 2،370 جنيه

سعر الذهب عيار  18

سجل سعر الذهب عيار 18          

بيع 2،014 جنيه

شراء 2،031 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 14          

بيع 1،567 جنيه

شراء 1،580 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 12          

بيع 1،343 جنيه

شراء 1،354 جنيه

سجل سعر الاونصة         

بيع 83،526 جنيه

شراء 84،237 جنيه

سعر الجنيه الذهب 

بيع 18،800 جنيه

شراء 18،960 جنيه

سعر كيلو الذهب

وصل سعر الكيلو 

بيع 2،685،714 جنيه

شراء 2،708،571 جنيه

سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 قيراط في مصر الآن

كمية ضخمة.. "الجمارك" تكشف حجم الذهب المتدفق لمصر بعد مبادرة الحكومة

 

حساب مصنعية الذهب 

الاسعار السابق ذكرها للذهب هي بدون مصنعية وفق أخر تحديث للسعر بالأسواق يتم حساب المصنعية بحد أدنى 100 جنيه ويمكن أن تصل إلى 120 أو 140 حسب نوع العيار الذي تم اختياره عند الشراء، وتختلف المصنعية كذلك من تاجر لأخر وكل زاد شكل المشغولات الذهبية زادت مصنعيتها. 

سبب ارتفاع اسعار الذهب 

ارتفعت اسعار الذهب من جديد بعد الاستقرار الملحوظ الذي عاشته خلال الفترة الماضية بعد تطبيق مبادرة زيرو جمارك على الذهب الوارد إلى مصر. 

ووفق لتقارير اقتصادية فإن أسعار الذهب زادت في المعاملات الفورية 1% إلى 1941.50 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر الماضي، كذلك ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1%  إلى 1955.60 دولار.

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عاجل.. سعر الذهب اليوم الخميس 19-10-2023 بدون مصنعية فى مصر

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سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 فى مصر

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