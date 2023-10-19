أخر تحديث| أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ترتفع معدلات البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية خاصة بعد الأحداث السياسية المتوترة التي يشهدها العالم في الوقت الحالية وأثرت على سعر الذهب الذي شهد ارتفاع ملحوظ هذا الشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

نعرض في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية والتي يمكن أن تختلف من محل صاغة لآخر مع العلم أن الذهب عيار 21 يكون مصنعيته أقل من الذهب عيار 18.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24

بيع 2،686 جنيه

شراء 2،709 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 22

بيع 2،462 جنيه

شراء 2،483 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21

بيع 2،350 جنيه

شراء 2،370 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18

بيع 2،014 جنيه

شراء 2،031 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 14

بيع 1،567 جنيه

شراء 1،580 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 12

بيع 1،343 جنيه

شراء 1،354 جنيه

سجل سعر الاونصة

بيع 83،526 جنيه

شراء 84،237 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 18،800 جنيه

شراء 18،960 جنيه

سعر كيلو الذهب

وصل سعر الكيلو

بيع 2،685،714 جنيه

شراء 2،708،571 جنيه

حساب مصنعية الذهب

الاسعار السابق ذكرها للذهب هي بدون مصنعية وفق أخر تحديث للسعر بالأسواق يتم حساب المصنعية بحد أدنى 100 جنيه ويمكن أن تصل إلى 120 أو 140 حسب نوع العيار الذي تم اختياره عند الشراء، وتختلف المصنعية كذلك من تاجر لأخر وكل زاد شكل المشغولات الذهبية زادت مصنعيتها.

سبب ارتفاع اسعار الذهب

ارتفعت اسعار الذهب من جديد بعد الاستقرار الملحوظ الذي عاشته خلال الفترة الماضية بعد تطبيق مبادرة زيرو جمارك على الذهب الوارد إلى مصر.

ووفق لتقارير اقتصادية فإن أسعار الذهب زادت في المعاملات الفورية 1% إلى 1941.50 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر الماضي، كذلك ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1% إلى 1955.60 دولار.