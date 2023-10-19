أخر تحديث| أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
ترتفع معدلات البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية خاصة بعد الأحداث السياسية المتوترة التي يشهدها العالم في الوقت الحالية وأثرت على سعر الذهب الذي شهد ارتفاع ملحوظ هذا الشهر.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
نعرض في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية والتي يمكن أن تختلف من محل صاغة لآخر مع العلم أن الذهب عيار 21 يكون مصنعيته أقل من الذهب عيار 18.
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24
بيع 2،686 جنيه
شراء 2،709 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 22
بيع 2،462 جنيه
شراء 2،483 جنيه
سعر الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب عيار 21
بيع 2،350 جنيه
شراء 2،370 جنيه
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18
بيع 2،014 جنيه
شراء 2،031 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 14
بيع 1،567 جنيه
شراء 1،580 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 12
بيع 1،343 جنيه
شراء 1،354 جنيه
سجل سعر الاونصة
بيع 83،526 جنيه
شراء 84،237 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 18،800 جنيه
شراء 18،960 جنيه
سعر كيلو الذهب
وصل سعر الكيلو
بيع 2،685،714 جنيه
شراء 2،708،571 جنيه
حساب مصنعية الذهب
الاسعار السابق ذكرها للذهب هي بدون مصنعية وفق أخر تحديث للسعر بالأسواق يتم حساب المصنعية بحد أدنى 100 جنيه ويمكن أن تصل إلى 120 أو 140 حسب نوع العيار الذي تم اختياره عند الشراء، وتختلف المصنعية كذلك من تاجر لأخر وكل زاد شكل المشغولات الذهبية زادت مصنعيتها.
سبب ارتفاع اسعار الذهب
ارتفعت اسعار الذهب من جديد بعد الاستقرار الملحوظ الذي عاشته خلال الفترة الماضية بعد تطبيق مبادرة زيرو جمارك على الذهب الوارد إلى مصر.
ووفق لتقارير اقتصادية فإن أسعار الذهب زادت في المعاملات الفورية 1% إلى 1941.50 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر الماضي، كذلك ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1% إلى 1955.60 دولار.