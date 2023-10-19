الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عضو خطة النواب: رفض الرئيس السيسى تهجير أهالى غزة لسيناء يؤكد موقفه الصلب

النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي

قال النائب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التاريخ سيذكر بحروف من نور الموقف التاريخي الذي تتخذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء في محاولة لـتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار بدراوي إلى أن هذا الموقف التاريخي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر السيسي دولة قوية ذات سيادة وقرارها وفقًا لخدمة أمنها القومي ولصالح شعبها، ولذلك فإن اعتبار تلك المؤامرة خط أحمر، كما ذكر الرئيس، لقي تأييدًا شعبياً هائلًا، ونزلت جماهير الشعب بالملايين تعبر عن ذلك بوضوح، وتؤكد للرئيس أنها السند، لأن الشعب بالفعل هو المعلم، والشعب المصري العظيم أكد للعالم أجمع أنه خلف قيادته فيما تتخذه من قرارات في تلك الفترة العصيبة والتي تلقي بظلالها على المنطقة بأثرها.

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وأكد بدراوي أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت قوية ومؤثرة وواضحة خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس بعد لقائه بالمستشار الألماني، حيث أظهر مدى عنف وبشاعة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واستهداف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وصولًا إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وعقاب جماعي. 

وكان آخر تلك الممارسات غير المقبولة وغير المبررة هو استهداف وتدمير المستشفى الأهلي المعمداني وقتل من فيه، ما يعد تحديًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية.

وثمن النائب موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من عدم المشاركة في القمة الرباعية التي كانت مقررة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تأتي كاعتراض على الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل على الرغم من مجازرها بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مكالمة الرئيس الأمريكي بايدن مع الرئيس السيسي تؤكد على موقف القيادة المصرية الصلب والقوي والمحدد، والذي لا يخرج إلا من زعيم قوي ووطني ومخلص، ومن دولة قوية رفضت مخطط التهجير إلى سيناء، وأصرت على دخول المساعدات الإنسانية لإخواننا في قطاع غزة.

وأضاف بدراوي أن الرئيس السيسي أكد أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام مع الجميع، وأن مصر ومن هذا المنطلق دعت إلى قمة القاهرة للسلام يوم السبت، لفتح آفاق لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي، وللعمل على حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، معتبرًا الاستجابة الكبيرة من قادة العالم للمشاركة في هذه القمة بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخي والمحوري، الذي تقوم به مصر تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والإفريقية والدولية بصفة عامة، والقضية الفلسطينية بصفة خاصة.

وقال بدراوي إن الشعب كله فخور بموقف قيادته السياسية وداعم لها ويقف خلفها، ولذلك فإنني كممثل للشعب بالبرلمان المصري أوافق تمامًا على كل ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالجة تلك القضية، وأطالب الجميع بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم للمحافظة على الأرض والعرض، وللمحافظة على جميع حدود مصر من جميع الاتجاهات.

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