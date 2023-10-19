"نحن معك يا فلسطين".. وقفة تضامنية لطلاب المعاهد الأزهرية في أسوان دعمًا لغزة

شهدت المعاهد بمختلف المراحل التعليمية التابعة لمنطقة أسوان الأزهرية، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع فلسطين، وذلك للتعبير عن رفضهم القاطع في الأفعال الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة بقتل الأطفال والأمهات والآباء.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنطقة أسوان الأزهرية، على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وقفة تضامنية لمنطقة أسوان الأزهرية في طابور الصباح على مستوى المعاهد، تعبيرًا عن الرفض القاطع للأعمال الوحشية والبربرية، التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الأطفال والنساء الأبرياء في غزة.

وحرص الطلاب بمعاهد منطقة أسوان الأزهرية، على حمل علم دولة فلسطين، ومجموعة من الأوراق التي تحمل العبارات التضامنية مع دولة فلسطين وأهالينا في غزة، والتي من أبرزها "نحن معك يا فلسطين، ويا فلسطين دافع دافع حق إخوتنا راجع راجع".

مسيرة دعم وتأييد للقضية الفلسطينية

وشاركت منطقة أسوان الأزهرية، في وقفة تضامنية مع إخواننا في غزة، بميدان المحطة بأسوان، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتأكيدًا على أن الأزهر الشريف هو المنبر الحق في الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني، وتضامننا مع إخواننا الفلسطينيين ضد ما يتعرضون له من عدوان غاشم على أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم، وتقديم التعازي في شهداء مذبحة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وشهد ميدان محطة أسوان، مساء الأربعاء، تجمهر الآلاف المواطنين عند الميدان ليعلنوا دعمهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية، ورفضهم كل الأفعال الشنيعة التي يفعلها العدو الإسرائيلي معهم والتي أسفرت عن استشهاد وإصابات لأعداد هائلة من اهالينا في غزة.

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