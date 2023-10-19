الممثلة الأمريكية جينا أورتيجا تدعم فلسطين وتدين الاحتلال

أعربت الممثلة الأمريكية، جينا أورتيجا، عن دعمها لفلسطين عبر موقع "انستجرام"، حيث نشرت رسائل تدين الاحتلال الصهيوني والإبادة الجماعية.

وشاركت جينا أورتيجا، الجمهور، بصورة لمتظاهرين يهود يحملون لافتة عليها عبارة: "اليهود يقولون أوقفوا الإبادة الجماعية لفلسطين".

استمرار القصف الإسرائيلي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استعداده لقتال طويل الأمد في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، لقطات ترصد قصفًا إسرائيليًا مستمرًا على قطاع غزة، حيث يستهدف هذا القصف المنازل والمساجد.

وأفادت القناة بأن القصف تجدد على غزة، حيث تدمرت أبنية بشكل كامل، ومازال القصف مستمرًا على المباني والمساجد رغم الإدانات الدولية.