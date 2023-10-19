الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: تفويض شعبى للرئيس السيسى للتعامل مع عدوان الاحتلال على غزة

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، إن الشعب المصري كله منح الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويضًا بكل الصلاحيات، للتعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة، ومحاولات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشًا وطنيًا قويًا قادرًا على الحفاظ على الأمن القومى المصري.

المصريون يصطفون خلف القيادة السياسية 

وأشارت إلى أنه توجد 105 ملايين مواطن يصطفون جميعًا خلف القيادة السياسية والجيش المصري، للحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأكدت النائبة أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني للشعب المصري للاحتشاد أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، بعد صلاة الجمعة غدًا، مع التزامن بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر- خير دليل على قوة الشعب المصري وثقته في قيادته السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم ومساندة القضية الفلسطينية.

رفض تهجير الفلسطينيين 

وتابعت أن تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة معناه الوحيد هو القضاء على القضية الفلسطينية، حيث سيتبع ذلك تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن والتصفية العرقية للفلسطينيين في القدس.

مساندة الشعب المصري للأشقاء في فلسطين 

ولفتت النائبة رحاب موسى إلى أن الشعب المصري يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق، حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة، التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية‫.

جلسة طارئة لمجلس النواب 

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الخميس، جلسة طارئة بناءً على دعوة رئيس المجلس، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تأتي الجلسة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي.

وكان مجلس النواب نكس أعلامه من أعلى مقر المجلس اليوم الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء في جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

النائبة رحاب موسى مجلس النواب الشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي العدوان الإسرائيلى غزة

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