الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني عمل إجرامي

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم بقصف مستشفي المعمداني في غزة، عمل إجرامي ومجزرة بشعة  تكشف ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

الاحتلال يرتكب فظائع

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن قصف المستشفى المعمداني تعد بمثابة جريمة حرب ونموذج صارخ للفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من ٣٠٠٠ فلسطيني بينهم ألف طفل و٩٠٠ سيدة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لمنشات وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولى والإنسانى ولأبسط قيم الإنسانية، مما يمثل استمرار لنهجه الإجرامي من القتل والترويع التي انتهجها منذ اغتصابه للأراضي العربية عام ١٩٤٨ حتى اليوم، في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي عن تلك المجازر التي هي في حقيقتها جريمة إبادة جماعية تضاهي جرائم النازية".

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ولفتت إلى أن هذا القصف نقطة تحول خطيرة في أساليب العدوان الصهيوني على شعب فلسطين بغزة، والتي بدأت بقطع المياه والكهرباء وتحطيم البنية التحتية للحياة الإنسانية، ثم قتل المدنيين بقذائف الطائرات، وتحطيم البيوت على رؤوس السكان.

ونوه بأن الموقف المصري سيظل يذكره التاريخ، فلا يوجد دولة قدمت ما قدمته مصر للأشقاء الفلسطينين، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة لوقف  تلك الحرب الغير إنسانية  التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وطالب النائبة رحاب موسى، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لوقف إسرائيل عن سياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة، والعمل على تهدئة الأوضاع وحل الدولتين.

ازدواجية الغرب بقصف مستشفي المعمداني في غزة النائبة رحاب موسى مجلس النواب حرب غزة

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