الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار ألمانيا: يجب إجراء تحقيق شامل فى الهجوم على مستشفى المعمدانى

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني

أكد أولاف شولتس، مستشار ألمانيا، أن صور انفجار مستشفى المعمدامي مروعة، ويجب إجراء تحقيق شامل في الهجـوم على مستشفى في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنّه سيتحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرًا كل الجهات من التورط في هذا النزاع.

وأضاف المستشار الألماني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب،: "سنبذل جهودًا لتحسين الأمور الإنسانية الملحة في قطاع غزة، وتحدثت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الشأن".

وأوضح المستشار الألماني: "نود أن نحافظ على الإنسانية في قطاع غزة، ولن نصرف النظر عن هذه القضية".

مستشار ألمانيا ‎‎ المانيا غزة قطاع غزة إنفجار مستشفى المعمداني

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