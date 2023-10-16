"إرادة جيل" يؤيد دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بالدعوة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد مؤتمر دولى وإقليمى بالقاهرة لحل القضية الفلسطينية وإنقاذ أبناء غزة وإعمارها.

وأكد النائب تيسير مطر في تصريحات صحفية له، أن هذه الدعوة تهدف إلى منع تفجر الأوضاع وازدياد جبهة الصراع الراهنة على أرض غزة ووضع آليات لتحقيق السلام الدائم والعادل فى الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد ترأس، أمس الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.