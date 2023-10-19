الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس لجنة الميثاق: نأمل في استفادة الدول العربية من تجربة مصر بتطوير التعليم

طلاب
طلاب

أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار جابر صالح المري، بتجربة مصر في تطوير التعليم بإدماج حقوق الإنسان في المناهج، معربًا عن أمله في أن تستفيد الدول العربية من هذه التجربة وتطبيقها على المناهج.

"حقوق الإنسان" بالنواب: الدعوة المصرية لعقد قمة دولية تستهدف تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة

وقال المري - في تصريح صحفي، اليوم الخميس على هامش فعاليات "المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية" -"إننا نحرص دائما في المنتديات أن تكون هناك توصيات تخرج من هذا المنتدى يستفاد منها على مستوى الدول العربية بشكل عام".

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "أن دولنا العربية لديها ركيزة في التشريعات الإسلامية التي تراعي مبادئ حقوق الإنسان بشكل أكبر للاستفادة من تجارب التعليم من أية دولة أخرى لتطبيقها".

وتحدث عن الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.. قائلا "إنها خطة استراتيجية تم تطويرها من قبل الجامعة العربية بهدف تعزيز التربية على حقوق الإنسان بالدول العربية من خلال ارتكازها على عدة محاور رئيسية منها تعزيز التربية على حقوق الإنسان في جميع مراحل التعليم وبناء قدرات المؤسسات والأفراد العاملين في هذا المجال لزيادة الوعي بحقوق الإنسان في الدول العربية". 

txt

رئيس "العربي لحقوق الإنسان": المنتدى الدولي يهدف لتبادل التجارب بين الدول العربية


وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات يتعين الأخذ بها منها: فتح المجال أمام برامج التثقيف فى المدارس والجامعات، وتضمين البرامج الدراسية دروسا أو محاضرات عن حقوق الإنسان والمواطنة، وتحقيق التواصل بين الدارسين ومنظمات المجتمع المدنى من خلال المشاركة فى تجارب التنمية، وتفعيل التواصل بين الطلاب ومؤسسات العدالة من خلال تثقيف الطلاب والطالبات على حقوقهم القانونية، وسبل المطالبة بها.

كانت قد انطلقت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالقاهرة بالشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

ويستهدف المنتدى التعريف بتقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم، ووضع تصورات جديدة للمستقبل، ومناقشة عناصر إعداد عقد اجتماعي جديد حول التربية والتعليم في البلدان العربية إلى جانب تعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.

 

رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق المستشار جابر صالح المري تجربة مصر في تطوير التعليم إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدول العربية المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان

مواد متعلقة

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

السيدة انتصار السيسي: فتيات مصر هن قادة المستقبل

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

أخر تحديث| أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أستاذ دراسات إسرائيلية: خطاب الرئيس السيسى له صدى كبير فى الإعلام الإسرائيلى

القصة الكاملة لأزمة كريم بنزيما فى فرنسا بعد دعمه القضية الفلسطينية

"الإعلاميات العرب" يؤيد موقف الرئيس السيسى: عبّر عن نبض الشعوب العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم