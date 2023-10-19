الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الدولي حول "مستقبل التعليم وحقوق الإنسان" بالقاهرة

مستقبل التعليم وحقوق
مستقبل التعليم وحقوق الإنسان" بالقاهرة

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالقاهرة بالشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

ويستهدف المنتدى التعريف بتقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم ووضع تصورات جديدة للمستقبل ومناقشة عناصر إعداد عقد اجتماعي جديد حول التربية والتعليم في البلدان العربية إلى جانب تعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.

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وتضمنت أهداف المنتدى التعريف بالخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022 - 2026 والوقوف على أهم التوجهات والمنهجيات لإعداد رؤية لتطوير التعليم في عالم متغير، فضلًا عن دعم البعد الحقوقي في المقاربات البيداغوجية وفي تسيير المؤسسات التربوية والتعليمية.

يشارك في المنتدى، الوزراء المعنيين ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم والأمين العام للمجلس السفير فهمي فايد وممثلون لعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وممثلون لعدد من الدول العربية (قطر، الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، الأردن، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، جيبوتي، موريتانيا، لبنان، وسلطنة عمان).

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كما يناقش المنتدى - في يومه الثاني - مجموعة من القضايا حول التعليم والتثقيف بمجال حقوق الإنسان، حيث يستعرض عددا من أوراق العمل حول عدة موضوعات منها دور التعليم في تحقيق رفاه المتعلم وتحقيق احتياجات المعلم ورفع قدراته، والرؤى والتوصيات من أجل مستقبل التعليم بما يتضمن التربية على حقوق الإنسان، وتعزيز التكنولوجيا وتعميمها ودورها بتحسين التعليم، آثار التغير المناخي على التعليم، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة، وتبادل خبرات من المنطقة وعرض أدوات المراقبة.

المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف المنطقة العربية القاهرة المجلس القومي لحقوق الإنسان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان جامعة الدول العربية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعهد العربي لحقوق الإنسان

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