نجم منتخب أمريكا ينشر فيديو دعم محمد صلاح لفلسطين

تفاعل يونس موسى، لاعب منتخب أمريكا ونادي ميلان الإيطالي، مع فيديو نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الذي دعّم فيه الشعب الفلسطيني.

ونشر "موسى" فيديو صلاح عن فلسطين عبر استوري إنستجرام الخاص به.

فيديو محمد صلاح لدعم فلسطين يقترب من 150 مليون مشاهدة فى 12 ساعة

وانتشر فيديو قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح الخاص بدعم فلسطين في جميع أنحاء العالم خلال 12 ساعة من نشره.

واقترب الفيديو الذي نشره صلاح، أمس، على جميع حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي من 150 مليون مشاهدة بمنصات "X"، "إنستجرام"، و"فيسبوك".

وأعلن محمد صلاح عن دعمه للقضية الفلسطينية وأهالي غزة تحت العدوان الإسرائيلي.