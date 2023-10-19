الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة دمياط يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

صلاة الغائب
صلاة الغائب

أدى طلاب جامعة دمياط، ظهر اليوم الخميس، صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة في جامعة دمياط أعقبتها وقفة ومسيرة تضامنية أمام ميدان الكتب في جامعة دمياط، احجتاجًا على القصف الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى بقطاع عزة بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط وعدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب.

وردد الطلاب هتافات تضامنية مثل ؛القدس عربية"، "الفلسطينين أصحاب الأرض" ورفعوا علم فلسطين.  

وأعلن المشاركون في الوقفة عن تأييدهم لقرارات الرئيس السيسي الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لمخطط التهجير الصهيوني.

يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

صلاة الغائب فلسطين دمياط - يوم لكل جامعة أحداث دمياط

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