الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب مدارس الإسكندرية يقفون دقيقة حداد على أروح شهداء غزة

مدارس الإسكندرية
مدارس الإسكندرية تقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، طابور الصباح بمدرسة الشهيد شريف محمد عمر الإعدادية بنات بإدارة شرق، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بوقوف طلاب ومعلمي المدارس دقيقة حدادًا على أرواح شهداء قصف المستشفى المعمداني.

جاء ذلك بحضور همت أبوكيلة، مدير عام الإدارة، وتزيّن طالبات المدرسة بعلم مصر مرددات (مصر عزيزة مصر قوية، مصر قلب الأمة العربية)، وشمل برنامج الإذاعة المدرسية فقرات وطنية متميزة عن عزة مصر وريادتها من قصائد شعرية والأغنيات الوطنية واسكتشات فلكلورية وطنية وكلمة الصباح.

مصر هي قلب العروبة النابض

وقال أبوزيد في كلمته، إن مصر هي قلب العروبة النابض وهي أم التاريخ وهي أم الحضارة والعراقة ونبراس حضارات الأمم الأخرى، مؤكدًا أنَّ نصر أكتوبر المجيد أعاد لمصر هيبتها وعزتها وكرامتها، وقدَّم شهداؤنا أروع الأمثال في الفداء والتضحية من أجل الوطن، وجيش مصر في رباط إلى يوم القيامة.

وفي سياق متصل، أوضح أنّ الله قد خصّ مصر بالذكر في كتبه السماوية مرات عديدة تصريحًا وتلميحًا وهي مهد الرسالات وكلّم الله فيها سيدنا موسى ومصر التي ضمت رحلة العائلة المقدسة، وأكد أن مصر هي التي تحمل هموم الدول ااعربية على عاتقها وتفتح أبوابها للجميع وستظل عزيزة أبيّة شامخة يهابها القاصي والداني، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقف كله خلف القيادة السياسية وخلف قواتنا المسلحة مؤيدين لأي قرار ملتحمين كتفا بكتف لصون الأرض والعِرض.

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

مدارس الإسكندرية تقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين
مدارس الإسكندرية تقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين
مدارس الإسكندرية تقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين
مدارس الإسكندرية تقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين
مدارس الإسكندرية تقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين
مدارس الإسكندرية تقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين
مدارس الإسكندرية تقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين
مدارس الإسكندرية تقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين
مدارس الإسكندرية تقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين
مدارس الإسكندرية تقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين
التربية والتعليم دقيقة حداد ا قصف المستشفى المعمداني أرواح الشهداء فقرات وطنية

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