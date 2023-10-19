استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بينما تراجعت أسعار العملة الأوروبية اليورو والجنيه الإسترليني في بداية تعاملات، اليوم الخميس -نهاية التعاملات الأسبوعية، في البنوك العاملة بمصر.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات الأهلي المصري ومصر، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ما بين (10 و18) قرشًا شراء وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 32.38 جنيه للشراء و32.51 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.48 جنيه للشراء و32.61 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.56 جنيه للشراء و32.68 جنيه للبيع.



كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين (10 و20) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 37.29 جنيه للشراء و37.47 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.40 جنيه للشراء و37.59 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.58 جنيه للشراء و37.72 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعًا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.77 جنيه للشراء و99.68 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

وعالميا، حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات المنافسة، اليوم، قبيل تصريحات لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، مع تزايد التوقعات بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتلقى الدولار الأسترالي ضربة قوية بعد صدور بيانات الوظائف المحلية إذ انخفض إلى 0.6296 مقابل العملة الأمريكية، وسجل في أحدث المعاملات 0.63015 مقابل الدولار.

كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.5825 دولار مسجلًا أدنى مستوى في 11 شهرًا.

واستقر اليورو عند 1.0534 دولار بعد تعرضه لضغوط من العملة الأمريكية خلال الليل، بينما اقترب الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.21235 دولار.

في حين.. ارتفع الين الياباني بشكل طفيف إلى 149.8 مقابل الدولار بعد هبوطه لأدنى مستوى خلال أسبوعين، أمس الأربعاء، عند 149.94 للدولار.