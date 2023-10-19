الصين تستعد لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-17"

أعلنت وكالة الفضاء المأهولة الصينية، عن أن بكين نقلت سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-17" وصاروخًا حاملًا من طراز "لونغ مارش- 2 إف" إلى منطقة الإطلاق، استعدادًا لإطلاق السفينة.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم نقل المجموعة المكونة من سفينة الفضاء والصاروخ إلى منطقة الإطلاق اليوم الخميس، وأنهما في حالة جيدة، وسيتم إجراء العديد من فحوصات الوظائف والاختبارات المشتركة قبل الإطلاق على النحو المقرر، وسيتم إطلاق سفينة الفضاء في وقت مناسب في المستقبل القريب.