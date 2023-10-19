الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تستعد لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-17"

سفينة الفضاء المأهولة
سفينة الفضاء المأهولة شنتشو-17

أعلنت وكالة الفضاء المأهولة الصينية، عن أن بكين نقلت سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-17" وصاروخًا حاملًا من طراز "لونغ مارش- 2 إف" إلى منطقة الإطلاق، استعدادًا لإطلاق السفينة.

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وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم نقل المجموعة المكونة من سفينة الفضاء والصاروخ إلى منطقة الإطلاق اليوم الخميس، وأنهما في حالة جيدة، وسيتم إجراء العديد من فحوصات الوظائف والاختبارات المشتركة قبل الإطلاق على النحو المقرر، وسيتم إطلاق سفينة الفضاء في وقت مناسب في المستقبل القريب.

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سفينة الفضاء المأهولة سفينة الفضاء المأهولة شنتشو-17 صاروخ حامل من طراز لونغ مارش- 2 إف منطقة الإطلاق سفينة الفضاء

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