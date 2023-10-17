الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استثمارات مستقبلية بـ8 مليارات دولار.. رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "يونايتد إنرجي"

جانب من لقاء رئيس
جانب من لقاء رئيس الوزراء وسونغ يو

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء سونغ يو، المدير التنفيذي لشركة "يونايتد إنرجي"، بحضور السفير عاصم حنفي، سفير مصر في الصين، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلين آخرين عن الشركة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من " منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" في دورته الثالثة.

وفي مُستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالشركة وتقديره لرغبتها في الاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا مجال إنتاج كلوريد البوتاسيوم من مياه البحر، مشددا على دعمه الكبير لتوسع الشركة في تلك المشروعات بما يخدم السوق المصري.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى أهمية الاسراع بتنفيذ مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم بما يسهم في الاحتياجات المحلية لمصر كبديل عن الاستيراد، وتصدير الفائض للخارج.

وأكد المدير التنفيذي للشركة أن الشركة تعمل بالسوق المصري منذ عام 2019 في مجال البترول وتتطلع للمساهمة في نمو الاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة.

وقال  سونغ يو: نرغب في توسيع استثماراتنا في مصر في مجالي الهيدروجين الأخضر والأمونيا – وإنتاج كلوريد البوتاسيوم من مياه البحار، ومن المتوقع أن يوفر ذلك المشروع الأخير 3 آلاف فرصة عمل، وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل.

استثمارات إنتاج الهيدروجين الأخضر وكلوريد البوتاسيوم تبلغ 8 مليارات دولار

وأعرب وليد جمال الدين عن تقديره لتطلع الشركة لزيادة استثماراتها في مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر وكذا "كلوريد البوتاسيوم" باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار.

txt

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "تشاينا إنرجي" الصينية

txt

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم فى مجال أنظمة توزيع الطاقة

وأشار إلى أن مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم، الذي تم توقيع اتفاق إطاري بشأنه اليوم، سيؤدي إلى توطين إنتاجه في مصر بدلًا من استيراده، مما يخفف من الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية؛ حيث أنه من المتوقع في إطار ذلك المشروع أن يتم إنتاج أكثر من 4 ملايين طن.

استثمارات إنتاج الهيدروجين رئيس الوزراء انتاج الهيدروجين الأخضر منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي كلوريد البوتاسيوم

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: مصر تتطلع لأن تكون مركزًا للتكنولوجيا فى المنطقة

رئيس الوزراء يشهد توقيع مشروعات طاقة جديدة باستثمارات 14.75 مليار دولار بالسخنة

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟