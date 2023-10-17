الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: مصر تتطلع لأن تكون مركزًا للتكنولوجيا فى المنطقة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليانغ هوا، رئيس مجلس إدارة شركة "هواوي"، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير عاصم حنفي، سفير مصر في الصين، وعدد من ممثلي الشركة، وذلك على هامش فعاليات "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" في دورته الثالثة.
وفي مُستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بعلاقات التعاون القائمة بين مصر وشركة "هواوي" الصينية، من خلال مشاركة "هواوي" في عدد من المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية في مصر، بالتعاون مع الجهات المصرية المختلفة، وخاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تحظى بتعاون وثيق مع الشركة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع شركة "هواوي"، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الهائلة التي تمتلكها، ولا سيما أن مصر تولي أهمية كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي؛ حيث تحرص الدولة بشدة على الدخول في "عصر الرقمنة الشاملة"، وتتطلع إلى زيادة حجم أنشطة هواوي في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يُعرف بـ"مراكز البيانات"؛ حيث تعد مصر من أكبر دول العالم التي تمر بها كابلات الاتصالات.
وأشار "مدبولي"، خلال اللقاء، إلى اهتمام الحكومة بمسألة توطين التكنولوجيا في مصر، وتدريب العمالة المحلية، وتوفير فرص عمل في السوق المصرية، مُعربًا عن ترحيبه بالمشروعات المقترحة من جانب "هواوي"، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بما في ذلك التعاون في مجال تحسين مؤشر جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي.

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى

 

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رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات جديدة للاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية

 

مصر تتطلع لأن تكون مركزًا للتكنولوجيا في المنطقة


في السياق ذاته، شدَّد رئيس الوزراء على تطلُّع مصر، لأن تكون مركزًا للتكنولوجيا في المنطقة، في ضوء موقعها الجغرافي المُتميز ومرور كابلات الإنترنت من خلالها؛ الأمر الذي يؤهلها لأن تغدو مركزًا للبيانات الضخمة، لافتًا، في هذا الشأن، إلى اهتمام الدولة المصرية بمشروع مركز الحوسبة السحابية الذي تقترح "هواوي" تنفيذه في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأعرب رئيس مجلس إدارة "هواوي" عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء لتعاون مصر مع الشركة، مؤكدًا أن الشركة عملت في مصر لسنوات عديدة، في إطار أهدافها العامة المتمثلة في تقديم التكنولوجيا للعملاء، وتلبية متطلباتهم في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح السيد/ ليانغ هوا أن العالم أصبح يتجه صوب الرقمنة والتنمية الخضراء، مؤكدًا على الإمكانيات التي تمتلكها مصر في هذا الشأن، منوهًا بأن شركته تمتلك علاقات قوية مع كل أوساط الأعمال في مصر.
وأشار إلى أن أحد أهم مؤشرات التنمية والتنافسية الدولية في المستقبل سيتمثل في سرعة نقل البيانات والمعلومات، وتُعد مصر من أسرع الدول بالفعل من حيث سرعة نقل المعلومات.
وأعرب وزير الاتصالات عن اعتزازه بالشراكة بين شركة هواوي وقطاع الاتصالات في مصر، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع اتفاق مع الشركة لبناء منظومة الذكاء الاصطناعي في مصر، معربًا عن رغبته في توسيع هذا الاتفاق في إطار مساعي مصر لبناء منظومة لغوية متكاملة، كما نوه إلى أهمية استكمال توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى باقي محافظات مصر، واستبدال الشبكة النحاسية بشبكة الألياف الضوئية.
وأكد رئيس الشركة دعمه الكامل لمصر في هذا الاتجاه من أجل تعزيز الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، حتى تصبح مصر دولة رائدة إقليميًا ودوليًا في مجال الحوسبة السحابية.
جدير بالذكر أن شركة "هواوي" الصينية تعد شركة رائدة عالميًا في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، كما أنها رابع أكبر مستثمر في مجال البحث والتطوير على مستوى العالم، ووفقًا للبيانات الرسمية، كانت "هواوي" تمتلك أكثر من 207 آلاف موظف يعملون في أكثر من 170 دولة، بحلول نهاية عام 2022.
 

 

رئيس الوزراء هواوى مصر رئيس مجلس الوزراء وزارة الاتصالات

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