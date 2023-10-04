الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال اجتماعاته اليوم، تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم، وتؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية التي تنفذها الدولة المصرية، كما تؤثر على حياة المواطنين، ومدى قدرة الحكومة على حل مشاكل الشارع المصري، خاصة فيما يتعلق بتوافر السلع والاحتياجات الاساسية، بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما يناقش المجلس سرعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع خلفا لإعلان المجلس أمس الاتفاق مع المصنعين والقائمين على الغرف التجارية أمس، بحضور ممثلي وزارة التموين.

كما يناقش المجلس آخر تطورات خططه لدعم قطاعي الصناعة والزراعة والإجراءات التي اتخذت والمقرر اتخاذها خلال الأيام المقبلة، ومدى إحراز تقدم ملحوظ فى هذين الملفين وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الشأن.

مناقشة سير الدراسة التى بدأت الأسبوع الجارى

ومن المقرر أيضًا مناقشة سير الدراسة التي بدأت الأسبوع الجاري، ومدى جاهزية الجامعات والمدارس، لاستقبال الطلاب الجدد.

كما يتوقع مناقشة الحكومة الجاهزية لاستقبال الأمطار فى أي وقت ومدى الاستعداد والجاهزية للتعامل الفوري مع أي سقوط محتمل.

ومن المتوقع أيضًا مناقشة فريق الحكومة آخر تطورات أوضاع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية قرى حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ومتابعة نسب إنجاز مشروعات المرحلة الأولى، وموقف مشروعات المرحلة الثانية منها تجهيزًا لإطلاقها في أقرب وقت، وفقًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أيضًا مناقشة استعدادات الحكومة لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى رئاسيًا خلال الأسابيع المقبلة، ومدى إحراز تقدم ملموس في إنجاز عملية الانتقال الحكومي الكامل للمقار الجديدة بالعاصمة الإدارية، بعدما تم تجريب العمل من هناك على مدار أكثر من ستة أشهر ماضية.

ومن المرتقب أيضا إعلان موعد المؤتمر الصحفي الذي أعلن المجلس عزم رئيس الوزراء عقده الأيام المقبلة لتوضيح رؤية الحكومة وطريقة تعاملها مع الأزمات.

حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة تداعيات الأزمات الاقتصادية

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