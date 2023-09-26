الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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محافظات

مسئول "حياة كريمة" بالقنطرة شرق: القرى أصبحت أفضل من المدن بفضل الرئيس "فيديو"

الدكتور عصام محمد
الدكتور عصام محمد يوسف

شهدت قرى مدينة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية، أعمال تطوير كبيرة من خلال مبادرة "حياة كريمة"، حيث شهدت توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بالإضافة لبناء الوحدات الصحية ونقاط إسعاف ومجمعات حكومية وزراعية، ورصف الطرق، مما غيّر معالم القرى وحوّلها من قرى فقيرة تضاهي المدينة.

وقال الدكتور عصام محمد يوسف، مسئول متابعة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، إنه قد خصصت مدينة القنطرة شرق على أن تكون في المرحلة الأولى في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نظرا لأنها من المراكز الأكثر فقرا، حيث نسبة الفقر بها تتخطى الـ60% فكان لزاما على الدولة الاهتمام بكل المرافق الحيوية والبنية التحتية بمركز القنطرة شرق.

الرئيس وعد فأوفى

وأضاف مسئول متابعة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركز ومدينة القنطرة شرق، أن "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية في كل منشآت البنية التحتية والخدمية في مركز القنطرة شرق، فكانت بداية من تجديد وبناء شبكات الصرف الصحي وتوصيل مياه الشرب العذبة ورصف الطرق والكباري، بالإضافة إلى المجمعات الخدمية التي تواجدت في كل قرى مدينة القنطرة شرق، والتي تقدم خدماتها في القرى الأكثر فقرا، حيث تتواجد جميع الخدمات في المجمعات الخدمية، ويتواجد بها بداية من رئيس القرية والمركز التكنولوجي ورئيس نقطة الشرطة في القرية ذاتها، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومكتب التموين، لذلك كل المجمعات الخدمية تخدم المواطنين في كل قرى القنطرة شرق لتصبح قرى القنطرة شرق أفضل من المدينة من حيث الإمكانات كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو الذي أصدر قرارا بانطلاق المبادرة لتحسين وضع القرى الأكثر فقرا، على أن تكون القرية المصرية أفضل من المدينة بفضل تلك الخدمات التي قدمتها مبادرة "حياة كريمة" للمواطنين، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة.

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