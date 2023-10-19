الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى الأردن وإسرائيل ولبنان لبحث إطلاق سراح الرهائن

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، جولة جديدة تشمل الأردن وإسرائيل ولبنان في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا إن بلادها مستعدة لتقديم مساعدة شاملة، وأشارت إلى أنه سيتم العمل بشكل مكثف على أن يتسنى للمواطنين الألمان الخروج من قطاع غزة بأقصى سرعة ممكنة.

وتابعت الوزيرة الألمانية أنها تعتزم الاستفادة من الجولة للعمل لأجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، ومن بينهم ألمان. 

وقبل إقلاع الطائرة تعهدت بيربوك لإسرائيل اليوم "بتضامن غير قابل للتغيير" من جانب الحكومة الاتحادية، وأضافت: القتال يسري ضد حماس، وليس ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وأضافت في الوقت ذاته يعاني هؤلاء السكان بشدة.

"بيربوك" تعين مبعوثًا لأجل شئون المساعدات الإنسانية بالشرق الأوسط

ومن أجل تنسيق الدعم للسكان المدنيين في قطاع غزة، عينت بيربوك مبعوثًا لأجل شئون المساعدات الإنسانية بالشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الألمانية تفترض أن عددًا محدودًا من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية يقيمون في قطاع غزة.

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كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية للمدنيين فى قطاع غزة

استشهاد 7 فلسطينيين في الضفة

يأتي هذا فيما  استشهد سبعة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال برصاص القوات الإسرائيلية في محافظات الضفة الغربية الشمالية، خلال الـ12 ساعة الماضية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس، يرفع هذا عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 69 شهيدًا.

وأشارت إلى استشهاد طفلين (15 عامًا و17 عامًا) إثر استهدافهما بالرصاص الحي، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة رام الله والبيرة، لافتة إلى استشهاد شابين شمال وغرب رام الله.

وأوضحت أن شابًا من نابلس استشهد متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، كما استشهد طفل (14 عامًا) من مخيم الدهيشة، فجر اليوم، متأثرًا بإصابته الخطيرة بالرصاص الإسرائيلي.

وكشفت الوكالة عن استشهاد طفل (16 عامًا) في محافظة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

عملية طوفان الأقصى

يذكر أن قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وردًا على طوفان الأقصى، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية". وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة 3478 قتيلًا وأكثر من 12 ألف جريح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع، بينما قتل على الجانب الإسرائيلي، نحو 1500 شخص.

وزيرة الخارجية الألمانية الأردن إسرائيل لبنان قطاع غزة

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