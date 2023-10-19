الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طيران الاحتلال الإسرائيلى يضرب محيط بلدة الناقورة اللبنانية

طيران الاحتلال الإسرائيلي
طيران الاحتلال الإسرائيلي

أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على محيط بلدة الناقورة اللبنانية دون تسجّيل إصابات بشرية ولا مادية.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم "تعرض عدد من قرى القطاع الغربي في رأس الناقورة واللبونة ومحيط بلدة علما الشعب لقصف معاد مباشر في ساعات الفجر الأولى، كما أغار الطيران المعادي فجرًا على محيط بلدة الناقورة، ولم تسجّل إصابات بشرية ولا مادية.

txt

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطنين من بيتا جنوب نابلس

جثامين الشهداء المقاومين

ولفتت الوكالة إلى أن عددًا من جثامين الشهداء المقاومين سحبت من منطقة علما الشعب بواسطة الصليب الأحمر الدولي وإشراف الجيش، وأودعت في برادات مستشفيات صور.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي المعادي حلّق بعيد منتصف الليل فوق الجنوب ومدينة صيدا خارقًا جدار الصوت أكثر من مرة، وشهدت سماء القطاع الغربي قنابل مضيئة أطلقها جيش العدو بكثافة على طول الخط الأزرق وبخاصة قرب بلدة رامية وعيتا الشعب.

رصاص الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، استشهد فتيان فلسطينيان برصاص الاحتلال  الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في الضفة الغربية.

وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن أحمد منير صدوق، 14 عامًا، من مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم، استشهد متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم.

وأضافت الوكالة أن جنودًا إسرائيليين أطلقوا "الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بينهم الشهيد صدوق"، مشيرة إلى اعتقال عدد من المواطنين بينهم عمال من غزة.

كما استشهد الفتى طه محاميد، 16 عامًا، من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية، بعد أن "تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى".

وأفادت (وفا) بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة محاميد، كما أصيب والده بالقدم عند محاولته إنقاذه.

عملية طوفان الأقصى

اقتحم الجيش الإسرائيلي عددًا من مدن الضفة الغربية فجر الخميس في إطار حملة اعتقالات وهدم منازل.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن أصوات انفجارات واشتباكات تسمع في مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة بعد اكتشاف قوة خاصة تابعة للجيش في المخيم.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر قتل الجيش الإسرائيلي 67 فلسطينيًا في الضفة الغربية. 

الطيران الإسرائيلى بلدة الناقورة اللبنانية إصابات الشهداء رأس الناقورة عملية طوفان الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف معسكرات لحزب الله فى سوريا

عاجل.. سعر الذهب اليوم الخميس 19-10-2023 بدون مصنعية فى مصر

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

عاجل.. سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 فى البنوك المصرية والاجنبية 

أسوشيتد برس تبرز الموقف المصرى الحازم فى "تهجير سكان غزة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلًا برفح فى غزة