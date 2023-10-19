قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطنين من بيتا جنوب نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين من بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية لـ"وفـا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت المواطنين مؤيد معالي، وجارح عيسى معالي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال منعت مرور مركبة الإسعاف التابعة لها فجر اليوم، للوصول إلى حالة مرضية داخل البلدة.

وأفادت (وفا) بأن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص صوب المواطنين الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة لانتشال الشاب بعد إصابته لإسعافه، قبل أن يتمكن المواطنون من الوصول إليه وينقلوه إلى المستشفى.

استشهاد 7 خلال 12 ساعة في المحافظات الشمالية

يذكر أنه استشهد 7 مواطنين بينهم 4 أطفال، خلال 12 ساعة، في المحافظات الشمالية، ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 69 شهيدًا.

في محافظة رام الله والبيرة، استشهد الطفلان قيس تيم شلش (17 عامًا)، وخليل محمد خليل (15 عامًا) بالرصاص الحي، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

كما استشهد الشاب محمد عبدالرحمن حسين فواقة (21 عامًا) برصاص الاحتلال، في قرية دورا القرع شمال رام الله، والشاب جبريل عوض برصاص قوات الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله.

وفي محافظة نابلس، استشهد الشاب إبراهيم نزيه إبراهيم الحج علي (24 عامًا) متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جماعين جنوب نابلس.

وفي محافظة بيت لحم، استشهد الطفل أحمد منير صدوق (14 عامًا) من مخيم الدهيشة، فجر اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي محافظة طولكرم، استشهد الطفل طه محاميد (16 عامًا) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وفي وقت سابق، اقتحم الجيش الإسرائيلي عددًا من مدن الضفة الغربية في إطار حملة اعتقالات وهدم منازل.

وأفادت مصادر فلسطينية أن أصوات انفجارات واشتباكات تسمع في مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة بعد اكتشاف قوة خاصة تابعة للجيش في المخيم، كما تدور اشتباكات بين مقاومين والقوات الإسرائيلية في مدينة طوباس.