الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر

جمال عوض
جمال عوض

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت عنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد" برعاية وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمحافظة الأقصر.

تدور فعاليات المؤتمر حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية التى تؤثر على مرونتها وملائمتها وإستدامتها.

وسوف يشارك في المؤتمر البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية وعدد من ممثلي منظمات وشركات دولية والعديد من صناديق التأمين الاجتماعي بالعالم العربي.

إصلاحات

تجدر الإشارة إلي أن المؤتمر يحمل العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد ومن بينها مناقشة مدى تأثير الإصلاحات المؤسسية  بالدول وبالقطاعين العام والخاص على تنفيذ السياسات العامة للحكومات، فضلًا عن كيفية إعادة أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم.

ويُذكر ان مصر  إستضافت مؤتمر التقاعد العربي السادس العام الماضي  تحت شعار ( آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغير والفرص )، والذي ضم المؤتمر العديد من الوزراء والمسؤلين بالإضافة الي وفود العديد من الدول العربية.

"التأمينات": توجيهات رئاسية باستمرار تطوير رقمنة المنظومة

وكانت قد كرّمت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقديرًا للتجربة المصرية في مجال إصلاح وتطوير ورقمنة منظومة التأمينات المصرية، حيثُ أُقيمت تلك الندوة تحت بعنوان " المقاربات الفُضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي " تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي بدأت فعاليه منذ امس الإثنين بمحافظة الأقصر، واستمرت على مدار اليوم بهدف إستعراض تجارب الدول العربية في مجال إصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الوطن العربي.
و أكد عوض على أهمية التجمع الدولي للشركاء والذي صار أمرًا مُلحًا بهدف إستعراض تجارب الدول في مجال إصلاح المنظومة التأمينية، وتابع تأكيده بأهمية إقامة تلك الندوات بهدف تبادل الرؤي والتجارب بين الدول حتى يتم تحقيق أقصى إستفادة ممكنة لكل أطراف العملية التأمينية في الوطن العربي.

المؤتمر العربي التأمينات الاجتماعية التقاعد وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي السياسات

مواد متعلقة

" مصر الخير " تعلن استمرار بقاء الشاحنات الأنسانية في العريش حتي فتح معبر رفح

اتحاد الجمعيات يعلن تأييده قرارات الرئيس السيسى بمنع التهجير القسرى للفلسطينيين

التحالف الوطنى: مستمرون فى توصيل المساعدات للشعب الفلسطينى

بنك ناصر يوضح كيفية استفادة أعضاء المهن التمثيلية من خدمات البنك

"عنيك فى عنينا" تهدي مستشفيات الرمد اجهزة تشخيص وعلاج امراض العيون

"التأمينات": توجيهات رئاسية باستمرار تطوير رقمنة المنظومة

إقبال كبير من طلاب الجامعات على الانضمام لرابطة متطوعي صندوق مكافحة الإدمان

إشادات دولية بمجهودات هيئة التأمينات المصرية في رقمنة وتطوير المنظومة

الأكثر قراءة

حاصرها فى البروفة.. كواليس تحرّش ترزى حريمى بزبونة فى التجمع الأول

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

رسالة مجهول تكشف المستور.. سيدة تطلب الخلع: متزوج عرفيًا من بنت خالته

مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مبادلة الديون

ميكالى يصدم الجبلاية ويرفض قيادة منتخب الشباب مستقبلًا

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلًا برفح فى غزة