انطلاق المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت عنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد" برعاية وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمحافظة الأقصر.

تدور فعاليات المؤتمر حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية التى تؤثر على مرونتها وملائمتها وإستدامتها.

وسوف يشارك في المؤتمر البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية وعدد من ممثلي منظمات وشركات دولية والعديد من صناديق التأمين الاجتماعي بالعالم العربي.

إصلاحات

تجدر الإشارة إلي أن المؤتمر يحمل العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد ومن بينها مناقشة مدى تأثير الإصلاحات المؤسسية بالدول وبالقطاعين العام والخاص على تنفيذ السياسات العامة للحكومات، فضلًا عن كيفية إعادة أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم.

ويُذكر ان مصر إستضافت مؤتمر التقاعد العربي السادس العام الماضي تحت شعار ( آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغير والفرص )، والذي ضم المؤتمر العديد من الوزراء والمسؤلين بالإضافة الي وفود العديد من الدول العربية.

وكانت قد كرّمت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقديرًا للتجربة المصرية في مجال إصلاح وتطوير ورقمنة منظومة التأمينات المصرية، حيثُ أُقيمت تلك الندوة تحت بعنوان " المقاربات الفُضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي " تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي بدأت فعاليه منذ امس الإثنين بمحافظة الأقصر، واستمرت على مدار اليوم بهدف إستعراض تجارب الدول العربية في مجال إصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الوطن العربي.

و أكد عوض على أهمية التجمع الدولي للشركاء والذي صار أمرًا مُلحًا بهدف إستعراض تجارب الدول في مجال إصلاح المنظومة التأمينية، وتابع تأكيده بأهمية إقامة تلك الندوات بهدف تبادل الرؤي والتجارب بين الدول حتى يتم تحقيق أقصى إستفادة ممكنة لكل أطراف العملية التأمينية في الوطن العربي.