"التأمينات": توجيهات رئاسية باستمرار تطوير رقمنة المنظومة

قال اللواء فهيم إدريس، مستشار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خاصة من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية، فضلًا عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل، في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وصولًا إلى توفير نظام تأمينات التماعية يتسم بأعلى درجات الكفاءة في الخدمة والاستدامة، ويلبي احتياجات المتعاملين مع الهيئة.

وأضاف إدريس، خلال فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، أنه بناء على توجيهات الرئيس بتطوير منظومة التحول الرقمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال مدة 18 شهرا، سيتم الانتقال للنظام المطور اعتبارا من يناير 2024.

أهداف منظومة التحول الرقمي للهيئة القومية للتأمين

وأشار إلى أن أهداف المشروع هى استخدام تقنيات المعلومات الحديثة للوصول إلى التحول الرقمي الكامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقييم الأداء، وتطوير نظم ودورات تأدية الخدمات لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم طبقا لمعدلات أداء الفصل بين متلقي طلب الخدمة ومنفذها التوسع في أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام أنظمة التعرف وقراءة وأرشفة المستندات، بالاضافة الى الإدارة والسيطرة على موارد الهيئة من خلال منظومة إدارة الموارد، والتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة.

وكرّمت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تقديرًا للتجربة المصرية في مجال إصلاح وتطوير ورقمنة منظومة التأمينات المصرية.

جاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تحت عنوان " المقاربات الفُضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي "، والتى بدأت فعالياتها منذ امس الإثنين بمحافظة الأقصر، واستمرت على مدار اليوم بهدف استعراض تجارب الدول العربية في مجال إصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الوطن العربي.