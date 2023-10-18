بنك ناصر يوضح كيفية استفادة أعضاء المهن التمثيلية من خدمات البنك

في إطار البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعي، ونقابة المهن التمثيلية استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة البنك للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لبحث سبل استمرار التعاون بين البنك والنقابة.



وأفاد الدكتور عبدالفضيل ان بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي يقدم كافة الدعم والتقدير للفن ولنقابة المهن التمثيلية باعتبارها أكبر تجمع مهني لمبدعين مصر وكمنارة للفن والإبداع حيث وقع البنك بروتوكول مع النقابة بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة للمبدعين وأسرهم، من خلال تقديم الخدمات المصرفية لاعضاء النقابة من الفنانين وموظفي النقابة في كافة فروع البنك المختلفة والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية.



واكد الدكتور عبدالفضيل ان البنك يتيح جميع انواع التمويلات الموجودة بالبنك لأعضاء النقابة حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع كافة احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي بشروط ميسرة مثل تمويلات شراء السيارات والتمويلات النقدية بالإضافة الي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويل، هذا بالإضافة الي ان البنك يقدم حسابات توفير بعائد مميز وقام بطرح أوعية ادخارية ذات عائد تنافسي مميز مثل شهادة رد الجميل للعملاء فوق 60 عام هذا بجانب طرح شهادة بأعلى عائد في السوق المصرفي 66% لمدة 3 سنوات يصرف في نهاية المدة وجارى أطلاق منتج يوم بيوم لملائمة احتياجات العملاء.

وأكد ان عضو النقابة الذي يريد ان يستفد من خدمات البنك عليه ان يقدم خطاب معتمد يفيد بان العميل عضو بالنقابة مع تحديد نوع التمويل المطلوب موضحا ان مدة التقسيط تصل الي 120 شهرا كحد اقصى في التمويلات النقدية وتمويل شراء السيارة وذلك حسب الاتفاق في بنود العقد هذا بالإضافة الي منح اعضاء النقابة ميزة خصم نصف المصاريف الإدارية.