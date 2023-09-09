السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نيفين القباج: 14 مليار جنيه تمويلات ممنوحة للمرأة من بنك ناصر

نيفين القباج
نيفين القباج

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء قطاعات البنك، حيث تم استعراض مؤشرات نتائج أعمال البنك عن العالم المالي 2022/2023، كما شهد الاجتماع الاطلاع على تقرير خاص بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك ومحاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وأكدت "القباج" أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر من رواد البنوك الاجتماعية في مصر والمنطقة، وإحدى الركائز لتنمية المجتمع من خلال توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، وينفرد عن غيره من البنوك بكونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وتبلغ 99 فرعًا و28 وحدة بالجامعات.
 

الحساب الختامى 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم مناقشة اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2023، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه، بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة، وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.

وأضافت "القباج" أن ميزانية البنك ارتفعت إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى، وبلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%، كما بلغ صافى التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%، وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء، وحرصا من البنك على دعم وإبراز دور المرأة كشريك أساسي بالتنمية المجتمعية فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ في أنظمة الادخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الادخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفية والمساهمة في دوره في المسئولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرا بطرح أوعية ادخارية انفرد بها البنك بالسوق المصرفية ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة، ومنها شهادة "رد الجميل" وشهادة "إيد واحدة" وحسابات "ولادنا" وحساب "بنت الملك" وحسابات حماية بلغ حجم الودائع في البنك مبلغ 16.75 مليار جنيه بمعدل 12% عن العام السابق، أما في مجال التكافل الاجتماعي فقد تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ قيمته 110 ملايين جنيه مقارنة بقيمة 77 مليونًا العام السابق، كما بلغت مصارف الزكاة والتبرعات 1362 مليون جنيه.

كما تم العرض على مجلس الإدارة اتفاق التسوية الذى تم بين البنك ومحافظة الغربية لإنهاء النزاع القضائي لمشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاتها بمدينة طنطا.

وأوضحت "القباج" أنه جارٍ العمل على وضع خطط استثمارية للاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين بالمنطقة، وجارٍ، أيضًا، إعداد الخطط اللازمة لتنشيط كافة استثمارات البنك سواء أصولا عقارية أو مالية، وذلك بهدف تدعيم دوره المجتمعي المنوط به اتساقا مع رؤية الدولة 2030.

نيفين القباج وزيرة التضامن البنوك الاجتماعية المؤشـرات الماليــة التكافل الاجتماعي

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