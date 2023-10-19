الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء عابد: قرارات الرئيس تؤكد أن مصر قيادة وشعبًا خلف الدولة الفلطسينية

علاء عابد
علاء عابد

قال علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، إن قرارات الرئيس السيسي أشرحت قلوب المصريين ويؤكد أن الدولة المصرية قيادة وشعبًا ومؤسسات هي خلف الدولة الفلطسينية، لأنها صاحبة الأرض والحق وأننا سنظل ندافع عنها لأنها هي الحق.

وأضاف “عابد”، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه إذا لجأت إسرائيل للتهجير بهذا الشكل ستكون عواقبة وخيمة لأنه لن تقبله فلسطين ولا الشعب المصري ولا العرب، مؤكدًا أن الأهداف المصرية الفلسطينية متعاونة متكاملة ولن نتنازل عن حدود القدس لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسنظل ندافع عن هذ هالقضية ولن ننتازل عنها.

 القضية الفلسطينية أصبحت قضية أمة عربية

وأكد أن هذه القضية أصبحت قضية أمه عربية وعلم فلسطين اصبح رمزًا للصمود ووصلت الأمور إلى أنه يجب ان يكون هناك نهاية بإقامة دولة فلسطينية وإعادة الأمن والسلام للمنطقة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري اليوم انتفض وهو دائما صبور ولكن اتقوا شر الحليم إذا غضب لأن فلسطين خط أحمر وأن القضية الفلسطينة لا تسقط بالتقادم.

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