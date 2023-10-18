حمدين صباحي يثمن قرارات الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية: يضع مصر بمكانتها

وجه الكاتب السياسي حمدين صباحي، التحية لكل موقف يصدر عن مصر خاصة إذا جاء على لسان الرئيس مؤكدًا أنه يضع مصر في مكانتها باعتبارها قائدًا في أمتها العربية ويربطها بتاريخها.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، على هامش الوقفة التضامنية مع غزة بنقابة الصحفيين، أن مصر أكثر من قاوم هذا الوجود الصهيوني الغاصب الذي احتل فلسطين، وتاريخنا في تقديم الشهداء والحروب وكان آخرها حرب أكتوبر والشاهدة على ذلك.

وتابع، أن اليوم نواجه حلقة جديدة في صراعنا الممتد مع العدو الصهيوني ومصر رسميًا وشعبيًا موحدة على دعم حقوق شعبنا الفلسطيني والوقوف مع أهالينا المحاصرين في غزة، والوقوف بحسم ضد جرائم العدو الصهيوني ومجازره المتكررة ضد السكان العزل بغزة.

مشروع تهجير الفلسطينيين مرفوض فلسطينينًا ومصريًا وعربيًا

وأشار إلى أن تصريح الرئيس القاطع حول تهجير إخواننا في فلسطين وتوطينهم في سيناء هو مشروع مرفوض فلسطينيًا ومصريًا وعربيًا وهذا يقطع الطريق على مؤامرة كبيرة تحاك لتصفية قضيتنا في فلسطين ولزرع قنبلة موقوتة في مصر اسمها التهجير، مؤكدًا أن موقف الرئيس يُحيا وندعمه شعبيًا.