مواطن سكندرى: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية (فيديو)

قال محمد فرج، مواطن من الإسكندرية، إنه شارك اليوم في مسيرات دعم القضية الفلسطينية بالإسكندرية اليوم، للتعبير عن تأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تؤكد أن مصر ستظل دائمًا داعمة ومساندة للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف المواطن لـ" الدستور"، أن مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، منذ عام 1948، حتى الآن، مشيدًا بقرارات الرئيس السيسي برفضه تهجير أهالي غزة إلى سيناء، وتأكيده على سيادة مصر على أرضها.

وأكد أن الشعب المصري في جميع محافظات مصر خرج للشارع اليوم، لتفويض الرئيس بشكل كامل في جميع القرارات لصالح مصر وفلسطين للحفاظ على الأمن القومي والسيادة المصرية.

وكان قد نظم المئات من أهالي الإسكندرية اليوم، بميدان سيدي جابر شرق المدينة، مسيرات للتنديد بالقصف الإسرائيلي المتعمد على المستشفى الأهلى المعمداني بقطاع غزة والذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى والمصابين.

ورفع أهالي الإسكندرية من الشباب والسيدات والأطفال الأعلام المصرية والفلسطينية، ولافتات منددة بالعدوان الغاشم على عزة، وردد الأهالي الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية، مرددين: “الشهيد حبيب الله، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، فلسطين عربية”.

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، منددًا بالعدوان على المدنيين في غزة.