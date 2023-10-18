الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المحور تعتذر عن استكمال حلقة "90 دقيقة" بعد انهيار بسمة وهبة على الهواء

بسمة وهبة
بسمة وهبة

انهارت الإعلامية  بسمة وهبة من البكاء على الهواء مباشرة، تأثرًا بحديث والد الشهيد محمد الدرة، الذي قال إنّ العالم ظالم، مؤكدًا أن الفلسطينيين لا يحاربون الاحتلال الإسرائيلي بمفرده، ولكنهم يحاربون الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الداعمة لهذا الاحتلال. 

الاحتلال الغاشم

وعقب انتهاء المداخلة الهاتفية تم بث عدد من مقاطع الفيديو التي توضح مآسي الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي تخطى كافة المواثيق الدولية.

مآسي الشعب الفلسطيني 

وأعلنت قناة المحور عن انتهاء حلقة "90 دقيقة" بسبب انهيار الإعلامية بسمة وهبة نظرًا لقسوة المشاهد المعروضة عن مآسي الشعب الفلسطيني، واعتذرت إدارة القناة عن عدم القدرة على استكمال هذه الحلقة.

بسمة وهبة انهيار بسمة وهبة 90 دقيقة المحور انتهاء الحلقة

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