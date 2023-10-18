الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بسمة وهبة تدعم الرئيس السيسي في موقفه الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة تأيدها لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص برفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لحين انتهاء الحرب في غزة، مشيرة أن هذا المخطط صهيوني يريد نقل الفلسطينيين إلى غزة كي تدخل مصر في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وهذا المخطط برز واضحًا جليًا بعد حركة التنمية التي شهدها العالم في سيناء السنوات القليلة الماضية.

تهجير الفلسطينيين 

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه على إسرائيل أن تدرك جيدًا كلمة الأرض والعرض، وذلك لأن هذه الكلمات لا يمكن الهوان أو المساس بها على الإطلاق، لذا الشعب الفلسطيني لن يضحي بأرضه حتى وإن فاضت أرواحهم جميعها إلى بارئها.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بوضوح وأكد أنه مثلما توجد صحراء سيناء في مصر يوجد صحراء النقب في إسرائيل، والقادرة على استيعاب شعب غزة لحين تصفية الخلافات بين المقاومة والحكومة الإسرائيلية.

مجرمين الحرب 

وعبرت: ”انتو مجرميين حرب، بايدن ونتنياهو وجهين لعملة واحدة، قطعتوا قلوبنا على الأبرياء، أين العالم من هذا، أين حقوق الإنسان، نريد أن رنى موقف واحد صحيح لمنظمات حقوق الإنسان المزيفة". 

بسمة وهبة القضايا الفلسطينية تهجير الفلسطينيين لسيناء المحور 90 دقيقة

الأكثر قراءة

الانحياز الفاضح.. خبراء يكشفون كيف سخّرت منصات «السوشيال» نفسها سلاحًا فى يد إسرائيل لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين

مجلس الشيوخ يفوض الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى ودعم الأشقاء بفلسطين

عاجل.. الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

محمد صلاح يخرج عن صمته ويدعم غزة: يجب أن تتوقف المجازر (فيديو)

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد اي مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن