بسمة وهبة تدعم الرئيس السيسي في موقفه الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة تأيدها لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص برفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لحين انتهاء الحرب في غزة، مشيرة أن هذا المخطط صهيوني يريد نقل الفلسطينيين إلى غزة كي تدخل مصر في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وهذا المخطط برز واضحًا جليًا بعد حركة التنمية التي شهدها العالم في سيناء السنوات القليلة الماضية.

تهجير الفلسطينيين

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه على إسرائيل أن تدرك جيدًا كلمة الأرض والعرض، وذلك لأن هذه الكلمات لا يمكن الهوان أو المساس بها على الإطلاق، لذا الشعب الفلسطيني لن يضحي بأرضه حتى وإن فاضت أرواحهم جميعها إلى بارئها.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بوضوح وأكد أنه مثلما توجد صحراء سيناء في مصر يوجد صحراء النقب في إسرائيل، والقادرة على استيعاب شعب غزة لحين تصفية الخلافات بين المقاومة والحكومة الإسرائيلية.

مجرمين الحرب

وعبرت: ”انتو مجرميين حرب، بايدن ونتنياهو وجهين لعملة واحدة، قطعتوا قلوبنا على الأبرياء، أين العالم من هذا، أين حقوق الإنسان، نريد أن رنى موقف واحد صحيح لمنظمات حقوق الإنسان المزيفة".