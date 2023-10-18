الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طارق فهمي يكشف سيناريوهات فشل مجلس الأمن فى قرار العدوان على غزة (خاص)

طارق فهمي
طارق فهمي

بعدما فشل مجلس الأمن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بقرار حول مشروع روسي وبرازيلي حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إثر الأحداث الدامية التي يشهدها القطاع إثر العدوان الاسرائيلي. 

وأكد أستاذ العلوم السياسية والدولية طارق فهمي، على فشل القرار الخاص بالتصويت الأمريكي على القرار الذي تم تقديمه بالنسبة لروسيا والجانب البرازيلي، لافتا إلى أن مجلس الأمن غابة سياسية كبيرة، وبالتالي الحديث عن توافقات وتطبيق قرار ينص على حماية إسرائيل بالدفاع عن أمنها، مما اعتبرت الولايات المتحدة أنه يؤثر بطبيعة الحال على الموقف الأمريكي تجاه التزام في أمن إسرائيل، وبالتالي إن مجلس الأمن سيفشل، ويرجع إلى عقد جلسات خاصة لمناقشة الأحداث وبطبيعة الحال أن جميع الخطوات المتعلقة بالمواجهة.

سيناريوهات فشل مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة 

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وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ "الدستور": بالتالي مجلس الأمن سيفشل في هذا، ومن الممكن الاتجاه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار له صفة الإلزام، كما أنه إذا صدر من الجمعية العامة تحت صيغة “متحدون من أجل السلام”، حيث يصدر القرار من الجمعية العامة إذا هدد أمن العالم والسلم الدولي يتم الاتجاه إليه، ولم يحدث إلا في أزمة خليج الخنازير وبالتالي يصدر القرار وله صفة الإلزام والتطبيق وإن لم يكن له إجراءات واضحة. 

وأوضح فهمي أن مجلس الأمن إن لم يحسم الأمر، سوف يتم الاتجاه للجمعية العامة لبدء التعامل مع هذا الأمر بجدية، ولكن العدوان لن يقف إلا بضغط أمريكي غربي على إسرائيل والخروج بموضوع الأجانب والأسرى الأول وإقناع الجانب الإسرائيلي بإتمام ذلك مع وقف العمليات والحديث عن الخطوة التالية، أما وإن تركوا الأمور بهذا الشكل ستؤدي لمزيد من انفتاح بنك الأهداف واقتصار الأمر على البعد الإنساني وليس السياسي، إلا أن القضية الفلسطينية قضية سياسية وليست إنسانية.

إسرائيل فلسطين غزة روسيا البرازيل القرار

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