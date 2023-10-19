عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 والقنوات الناقلة لها من عشاق مشاهدة مباريات كرة القدم لمختلف الأندية حول العالم.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 والقنوات الناقلة

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري البرازيلي

الساعة 12:00 مباراة جريميو ضد أتليتيكو باراناينسي.

الساعة 1:00 مباراة كوريتيبا ضد كويابا.

الساعة 01:00 مباراة أمريكا مينيرو ضد وتافوجو.

الساعة 02:30 مباراة باهيا ضد إنترناسيونال.

الساعة 02:30 مباراة فاسكو دي جاما ضد فورتاليزا.

الساعة 02:30 مباراة جوياس ضد ساو باولو.

مواعيد مباريات كأس المحترفين الإماراتي

الساعة 14:45 مباراة الشارقة ضد اتحاد كلباء على استاد الشارقة.

الساعة 17:30 مباراة النصر ضد العين على أرض استاد راشد المكتوم.

مواعيد مباريات كأس الاردن

الساعة 16:00 مباراة الجليل ضد العقبة على استاد الحسن.

مواعيد مباريات كأس السلطان العماني

الساعة 16:10 مباراة فانجا ضد الخابورة على استاد مجمع نزوي.

الساعة 16:15 مباراة النهضة ضد صور على استاد النهضة.

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية القطري

الساعة 17:00 مباراة الخور ضد الشحانية.

الساعة 17:00 مباراة السيلية ضد الخريطيات.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

يمكن الاستمتاع بمشاهدة المباريات السابقة من خلال مجموعة قنوات bein sports، والتي تختص بعرض مباريات كرة القدم لمختلف الأندية والفرق عبر قنواتها العديدة والموجود.

تردد قناة "بي إن سبورت" المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات

توفر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية قناة مفتوحة خاصة بها تعرض من خلالها بعض المباريات الرياضية لمختلف الفرق، وهي موجود من خلال القمر الصناعي نايل سات وعدة أقمار صناعية أخرى.

التردد 12604.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.