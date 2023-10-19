الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 والقنوات الناقلة لها من عشاق مشاهدة مباريات كرة القدم لمختلف الأندية حول العالم.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 والقنوات الناقلة 

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات الدوري البرازيلي 

الساعة 12:00 مباراة جريميو ضد أتليتيكو باراناينسي.

الساعة 1:00 مباراة  كوريتيبا ضد كويابا.

الساعة 01:00 مباراة أمريكا مينيرو ضد وتافوجو.

الساعة 02:30 مباراة باهيا ضد إنترناسيونال.

الساعة 02:30 مباراة فاسكو دي جاما ضد فورتاليزا.

الساعة 02:30 مباراة جوياس  ضد ساو باولو.

مواعيد مباريات كأس المحترفين الإماراتي 

الساعة 14:45 مباراة الشارقة ضد اتحاد كلباء على استاد الشارقة. 

الساعة 17:30 مباراة النصر ضد العين على أرض استاد راشد المكتوم. 

مواعيد مباريات كأس الاردن 

الساعة 16:00 مباراة الجليل ضد العقبة على استاد الحسن. 

مواعيد مباريات كأس السلطان العماني

الساعة 16:10 مباراة فانجا ضد الخابورة على استاد مجمع نزوي.

الساعة 16:15 مباراة النهضة ضد صور على استاد النهضة.

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية القطري

الساعة 17:00 مباراة الخور ضد الشحانية.

الساعة 17:00 مباراة السيلية ضد الخريطيات. 

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر الودية اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

بعد مباراة فنزويلا.. مدرب البرازيل يكشف طبيعة إصابة كاسميرو

القنوات الناقلة  لمباريات اليوم الخميس 19 أكتوبر  2023

يمكن الاستمتاع بمشاهدة المباريات السابقة من خلال مجموعة قنوات bein sports،  والتي تختص بعرض مباريات كرة القدم لمختلف الأندية والفرق عبر قنواتها العديدة والموجود.

تردد قناة "بي إن سبورت" المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 

توفر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية قناة مفتوحة خاصة بها تعرض من خلالها بعض المباريات الرياضية لمختلف الفرق، وهي موجود من خلال القمر الصناعي نايل سات وعدة أقمار صناعية أخرى. 

التردد 12604.

 الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

txt

الأهلي يحتفظ بالصدارة.. ترتيب فرق دوري محترفي كرة اليد بعد الأسبوع العاشر

اقرأ أيضًا

موعد عودة أردا جولر المحتملة إلى مباريات ريال مدريد

مباريات مواعيد مباريات اليوم الخميس مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة القمر الصناعي نايل سات تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف معسكرات لحزب الله فى سوريا

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد أبرز ما جاء فى اتصال الرئيس السيسى وبايدن

عاجل.. غارة إسرائيلية على موقع للجيش السورى فى القنيطرة

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلا برفح فى غزة