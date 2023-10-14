السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد مباراة فنزويلا.. مدرب البرازيل يكشف طبيعة إصابة كاسميرو

كاسميرو
كاسميرو

كشف فيرناندو دينيز، المدير الفني للمنتخب البرازيلي عن موقف كاسميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد من الإصابة.


وتعرض كاسميرو للإصابة أثناء مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمس ضد منتخب فنزويلا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال دينيز في تصريحات لصحيفة جلوبو سبورت البرازيلية: "أجريت 3 تبديلات مرة واحدة لاستغلال توقف اللعب، واستطعنا فرض سيطرتنا عند مشاركة الثلاثي".


وخرج كاسميرو من ملعب مباراة البرازيل وفنزويلا أمس في الدقيقة 79 وحل بدلًا منه زميله أندري، وشارك جيرسون بدلًا من برونو جيماريش، وماتيوس كونيا بدلًا من فينسيوس جونيور.


ومازال مدى خطورة إصابة كاسميرو مازال غير واضحًا ويبقى أن نرى ما إذا كان سيشارك في المباراة الثانية ضد أوروجواي غير واضحًا.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر برصيد 9 نقاط.

ويلتقي منتخب البرازيل نظيره منتخب أوروجواي يوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري في الثالثة فجرًا.

ويلعب كاسميرو ضمن صفوف فريق مانشستر يونايتد منذ انتقاله من فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، وشارك في 62 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق منذ انضمامه.

وبدأ كاسميرو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ساو باولو وانتقل للفريق الأول في صيف عام 2010، وبعد عامين ونصف انضم لصفوف أكاديمية ريال مدريد "الكاستيا" على سبيل الإعارة في يناير 2013 قبل أن ينضم نهائيًا لريال مدريد في يونيو 2013 وقضى عام مع الفريق قبل أن يعار لفريق بورتو البرتغالي لمدة موسم ثم  عاد  للنادي في صيف 2015 وقضى 7 مواسم مع النادي قبل الانضمام لمانشستر يونايتد.

فيرناندو دينيز مانشستر يونايتد كأس العالم 2026 منتخب البرازيل اصابة كاسميرو

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