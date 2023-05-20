السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دي خيا: علينا نقل كاسميرو للهجوم.. والقفاز الذهبي نتاج عمل الفريق

ديفيد دي خيا
ديفيد دي خيا

تحدث ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد عن فوز فريقه اليوم على مضيفه بورنموث بالدوري الانجليزي، مطالبًا بتحويل مركز كاسميرو للهجوم.


وانتصر مانشستر يونايتد على بورنموث بالجولة الـ37 للبريميرليج بهدف دون رد، ليحصد دي خيا جائزة القفاز الذهبي رسميًا كأكثر حراس مرمى البريميرليج حفافظًا على نظافة شباكه بـ18 مباراة.


وقال دي خيا في تصريحات عقب المباراة: "كنا نعلم قبل أن نأتي إلى هنا أن الفوز سيعني لنا الكثير، لعبنا بشكل جيد جدًا وسجلنا هدفًا رائعًا، وعانينا في نهاية المباراة ولكنها 3  نقاط رائعة بعيدًا عن ملعبنا".


وبات مانشستر يونايتد في حاجة لحصد نقطة واحدة فقط من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.


وأضاف دي خيا: "بالتأكيد الـ25 دقيقة الأولى كانت مهمة، بدأنا المباراة بشكل مثالي وتمكنا من الحفاظ على هدوءنا ولعبنا كرة القدم بطريقتنا، إنه فوز كبير".


وسجل البرازيلي كاسميرو، هدف مانسشتر يونايتد في مباراة اليوم بركلة مقصية بعدما ارتدت تمريرة إريكسن من مدافع بورنموث.

وعن الهدف، علق دي خيا: "ربما علينا وضع كاسميرو في قلب الهجوم، ياله من إنهاء للهجمة".


وأنهى تصريحاته بالحديث عن فوزه بجائزة القفاز الذهبي: "الجائزة ليست لي فقط، كنا متماسكين هذا الموسم".

ديفيد دي خيا مانشستر يونايتد بورنموث الدورى الانجليزى كاسميرو

الأكثر قراءة

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

فوق السطح

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

تفاصيل خطط العمل المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر

كشف ملابسات شكوى مواطن لتنفيذ أحكام لصالحه في كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل يقلق إسرائيل؟

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال