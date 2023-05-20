دي خيا: علينا نقل كاسميرو للهجوم.. والقفاز الذهبي نتاج عمل الفريق

تحدث ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد عن فوز فريقه اليوم على مضيفه بورنموث بالدوري الانجليزي، مطالبًا بتحويل مركز كاسميرو للهجوم.



وانتصر مانشستر يونايتد على بورنموث بالجولة الـ37 للبريميرليج بهدف دون رد، ليحصد دي خيا جائزة القفاز الذهبي رسميًا كأكثر حراس مرمى البريميرليج حفافظًا على نظافة شباكه بـ18 مباراة.



وقال دي خيا في تصريحات عقب المباراة: "كنا نعلم قبل أن نأتي إلى هنا أن الفوز سيعني لنا الكثير، لعبنا بشكل جيد جدًا وسجلنا هدفًا رائعًا، وعانينا في نهاية المباراة ولكنها 3 نقاط رائعة بعيدًا عن ملعبنا".



وبات مانشستر يونايتد في حاجة لحصد نقطة واحدة فقط من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وأضاف دي خيا: "بالتأكيد الـ25 دقيقة الأولى كانت مهمة، بدأنا المباراة بشكل مثالي وتمكنا من الحفاظ على هدوءنا ولعبنا كرة القدم بطريقتنا، إنه فوز كبير".



وسجل البرازيلي كاسميرو، هدف مانسشتر يونايتد في مباراة اليوم بركلة مقصية بعدما ارتدت تمريرة إريكسن من مدافع بورنموث.

وعن الهدف، علق دي خيا: "ربما علينا وضع كاسميرو في قلب الهجوم، ياله من إنهاء للهجمة".



وأنهى تصريحاته بالحديث عن فوزه بجائزة القفاز الذهبي: "الجائزة ليست لي فقط، كنا متماسكين هذا الموسم".