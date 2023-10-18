النائبة سها سعيد: المصريون يلتفون خلف الرئيس السيسي ويدعموه في إجراءاته لحماية الأمن القومي

أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشعب المصري يلتف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدعمه في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء في فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وقالت "سعيد"، في كلمتها خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ مساء اليوم: "إلى متى سنظل نسأل أين الضمير العالمي من المذابح والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يمارس الآن ضد الشعب الفلسطيني هو إبادة جماعية، فما لم تستطع القوى الغربية تنفيذه من خلال صفقة القرن وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، تنفذه من خلال الإبادة الجماعية لأهالينا في غزة، لحد أمتى هنفضل صامتين أمام هذه المجازر والقتل لشعب فلسطين".

وتابعت: "نلتف حول الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى ورأينا اليوم الشباب في العديد من المناطق والجامعات يستجيب للدعوات، نلتف خلفه ونفوضه في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي".

الجلسة الطارئة

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر فى تداعيات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

وكانت نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وللتنديد بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والنساء والاطفال من أهالي غزة.

الرفض القاطع والحاسم

وأكد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدهم ودعمهم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أصدرت بيانًا اليوم، أكدت فيه أن موقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما، يدرك جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري، ولذلك نؤكد دائما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي.

كما أكدت التنسيقية تأييدها لموقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها لها في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي.