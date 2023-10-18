الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتصادية حماة الوطن: "المصريون قالوا كلمتهم ندعم ونؤيد قرارات الرئيس السيسي"

مظاهرات تأيد الرئيس
مظاهرات تأيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن المهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أن جموع المصريين يفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات في الحفاظ على الأمن القومي المصري الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وقال تيسير إن هذا التفويض والدعم ظهر جليا من خلال التظاهرات الحاشدة اليوم بمختلف ربوع مصر لدعم قرارات القيادة السياسية في الحفاظ على أمن واستقرار مصر وكذلك الدفاع عن حدودنا.

المصريين يثقون في رئيسهم


وأكد أن المصريين يثقون في رئيسهم وأجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على وطننا الحبيب مصر وأن المصريين على قلب رجل واحد خلف قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمن أحمد تيسير التصريحات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع المستشار الألماني ورفضه القاطع عبور الأجانب من معبر رفح وربط ذلك بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بالإضافة إلى إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا لها في الأردن بحضور العاهل الأردني والرئيس محمود عباس أبو مازن والرئيس الأمريكي جو بايدن عقب الهجوم غير الإنساني على مستشفى المعمداني بفلسطين واستشهاد المئات من الأبرياء أغلبهم من النساء والأطفال.

وشدد أمين اقتصادية حماة الوطن على أن موقف مصر والقيادة السياسية لم ولن يتغير لأنه نابع من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

ودعا المهندس أحمد تيسير الشعب المصري الوقوف خلف قيادتنا الحكيمة وإدراكه حجم التحديات التي تواجه أوطاننا العربية بل العالم كله.

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مندوب فلسطين: مجلس الأمن فشل في التصدي لجرائم الاحتلال في غزة

المهندس أحمد تيسير حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمن القومي المصري أجهزة الدولة

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