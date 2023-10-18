الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يكشف أسباب إلغاء القمة الرباعية بحضور بايدن

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

كشف وزير الخارجية سامح شكري، أسباب إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا عقدها، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، في العاصمة الأردنية "عمان".

وقال وزير الخارجية، في تصريحات لقناة "الغد"،:"بانسحاب الرئيس الفلسطيني محمد عباس لم يكن هناك أرضية كافية للحديث.. خاصةً أن أساس موضوعات القمة مرتبط بإطلاق عملية سلام على أساس حل الدولتين".

وأكد أن تأثير الهجوم الإسرائيلي ضد المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة المحاصر، وما أسفر عنه من ضحايا مدنيين بهذا العدد الضخم يجعل الأجواء ملتهبة، ويصعب تمامًا من عقد القمة.

القمة الرباعية جو بايدن سامح شكري وزير الخارجية الرئيس الفلسطيني الهجوم الاسرائيلي المعمداني غزة

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