الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بـ"الشيوخ" يطالب بتفويض الرئيس السيسى فى اتخاذ إجراءاته لتأمين الأمن القومى

الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، عضو مجلس الشيوخ، أن الظروف والأحداث الراهنة تعيد إلى الأذهان ما مرت به مصر بعد ثورة 30 يونيو، قائلًا: "المشير السيسي وزير الدفاع فى هذا التوقيت قال محدش يفكر إنى هترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن كان سؤال المجلس العسكرى من هو البديل، واستقر المجلس بالإجماع على أنه لا بد من ترشيح الرئيس السيسي، وقال انتوا كده بترمونى فى النار، وتحمل المسئولية".

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللقوات المسلحة التي حمت الوطن وما زالت تحمي، والتي انتصرت فى حرب أكتوبر وقهرت العدو الإسرائيلي الذي كان يتخيل أنه لا يقهر ومنذ هذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقهر وسوف يقهر.

 رئيس صادق أمين 

وقال: نحن أمام رئيس صادق أمين لا يخشى إلا الله ولا يخشى فى الحق لومة لائم، حديثه اليوم مع المستشار الألماني حديث واضح وصريح، وجاءتنى رسائل من الخارج عن قوة الرئيس وموقفه وكلمته.

وطالب بتفويض الرئيس السيسي فى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين الأمن القومي المصري وتأمين الحدود المصرية فى جميع الاتجاهات.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، للنظر فى تداعيات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

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الفريق عبد المنعم التراس الظروف والأحداث الراهنة رئيس الجمهورية العدو الإسرائيلي قوة مصر

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