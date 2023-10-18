من مجلس الشيوخ.. يحيى الفخرانى يُشيد بقرارات الرئيس السيسى

قال الفنان يحيى الفخراني،عضو مجلس الشيوخ، إن تأييد زملائه في المجلس لقرارات الرئيس السيسي حول حماية الأمن القومي المصري ودعمه للقضية الفلسطينية، أثلج صدره.

وأضاف “الفخراني” خلال كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس السيسي بحماية حدودنا بالغة الأهمية.

الأرض والعرض لا يمكن التفريط فيهما

وأكد يحيي الفخراني أن المصري بطبيعته لا يمكنه التفريط في الأرض والعرض.

واختتم موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حكمته ومواقفه القوية، قائلًا:"طول ما حولنا أعداء وطامعين لابد أن نكون أقوى.. ويا رب ما يجيب حرب ولكن لابد أن نكون دائما جاهزين".