الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح عاشور: يجب أن نلتف حول قيادتنا السياسية والقوات المسلحة

سامح عاشور
سامح عاشور

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، إن العدو الصهيوني مجرم يحتل الأراضي العربية ويغتصبها ومهما كانت المعاهدات والاتفاقيات فالشعب المصري والعرب لا يريدون التطبيع مع إسرائيل أو الحديث معهم، ولا التعاون.

وأكد خلال كلمته في مجلس الشيوخ خلال الجلسة الطارئة التي عقدت نظرًا لتداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة، أن الصراع مع الكيان الصهيوني صراع الوجود وليس الحدود، مؤكدًا أنهم لا يريدون للشعب الفلسطيني البقاء في فلسطين، فهو صراع تاريخي يجب أن نستعد له تمامًا. 

القيادة السياسية تتسم بالبراعة والحكمة والقوة 

وأكد أن القيادة السياسية تتسم بالبراعة والحكمة والقوة وفي 30 يونيو الشعب خرج للشوارع وكان في حاجة لمساندة القوات المسلحة واليوم قواتنا المسلحة وقائد مصر في حاجة للالتفاف حولهم ولا بد أن ننزل ليرى العالم التفافنا للدفاع عن أرضنا والمقدسات ولن نترك قضيتنا ولن نتهاون فيها.. عاشت مصر وعاشت فلسطين من النهر للبحر. 

سامح عاشور القيادة السياسية القوات المسلحة للالتفاف العدو الصهيونى مجلس الشيوخ

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