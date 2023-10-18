الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى تنظم وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلى على غزة (فيديو)

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في وقفة تضامن مع غزة

نظمت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة من مقر الحملة بالقاهرة.

وسبق، وأعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي إلغاء جميع فعالياتها واللقاءات المقرر عقدها اليوم الأربعاء بمقر الحملة الرئيسى، حدادًا على أرواح الشهداء الأبرياء في فلسطين، وتضامنًا مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة والقصف الإسرائيلى الوحشى والمتعمد لمستشفى الأهلى المعمدانى مساء يوم الثلاثاء، والذى أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.  

 

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