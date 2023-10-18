النيابة تصرح بدفن جثة عاطل لقى مصرعه خلال مشاجرة فى الإسكندرية

صرحت النيابة العامة بدفن جثة عاطل لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين ("طرف أول" عامل بجراج ونجله "مصابين بجروح متفرقة بالجسم" – "طرف ثان" عاطل، له معلومات جنائية، توفى إثر إصابته بجرح طعنى بالبطن) بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، تعدوا خلالها على بعضهم البعض باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية محدثين إصاباتهم التى أودت بحياة الطرف الثانى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والأداتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.