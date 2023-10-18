الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف يطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

طالب السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، بالتدخل بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية.

ودعا نقيب الأشراف، إلى ضرورة تكاتف الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة العدوان الغاشم للكيان الصهيونى المحتل، معربا عن إدانته الشديدة لقيام الكيان الإسرائيلي المحتل بقصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

وشدد نقيب الأشراف، على حق جمهورية مصر العربية فى الدفاع عن أمنها القومي، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

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نقيب الأشراف يشيد بالجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسى لحل القضية الفلسطينية


جاء ذلك على هامش مشاركة نقيب الأشراف في المؤتمر الثامن للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".

وأكد نقيب الأشراف، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الثامن للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تعكس مدى اهتمامه الشديد بأهمية تجديد الخطاب الديني وبقضايا الأمة.

ووجه نقيب الأشراف، التحية والتقدير للعالم الجليل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وجميع العاملين بدار الإفتاء المصرية لجهودهم الدءوبة في الحرص على عقد مثل هذه المؤتمرات التي تلامس الواقع، مؤكدًا أن هذا المؤتمر سيكون له نتاج واقعي وستكون توصياته قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف الاعتداءات الإسرائيلية الصهيونى المحتل الضحايا الأبرياء

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