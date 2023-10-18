الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مظاهرات الإسكندرية 2023.. الآلاف ينتفضون ردًا على مجازر الاحتلال فى غزة

مظاهرات الاسكندرية
مظاهرات الاسكندرية

تتزايد معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن المظاهرات التى خرجت اليوم من أنحاء جمهورية مصر العربية وبالأخص من مدينة الإسكندرية للتعبير عن الرفض الشعبى لمجازر الصهاينة ضد أبناء غزة وذلك من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل .

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل .

أمهات من الوقفة التضامنية مع أهالي غزة: أعادونا لذكريات مجزرة بحر البقر

مظاهرات الإسكندرية اليوم 2023

نظم  الآلاف من المواطنين بساحة ميدان سيدى جابر اليوم الأربعاء مسيرات حاشدة منددة بالعدوان الصهيونى على مدينة غزة الفلسطينية والمذابح التى شهدتها غزة خلال أيام العدوان وكان آخرها مذبحة المستشفى المعمدانى ليلة أمس والتى راح ضحيتها أكثر من 1000 مواطن فلسطينى .

ورفع الأهالى أعلام فلسطين ومصر مرددين هتافات " بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، و" يا فلسطين يا فلسطين" وغلق سفارة وطرد سفير " و"على القدس رايحين شهداء بالملايين ".

وعلى صعيد متصل نظم طلاب جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تظاهرات منددة بالعدوان الصهيونى على أهالى غزة وجابت مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية شوارع الإسكندرية، رافعين أعلام فلسطين، ويرددون هتافات "بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين" .

كما شهدت ساحة مجمع محاكم محافظة الإسكندرية وقفة تضامنية لمئات المحامين تضامنا مع الفلسطينيين، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلى مستشفى المعمدانى، في قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات: "علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل" و"مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود"، ووضع عدد من المحامين اعلام مصر وفلسطين علي أكتافهم، ورددوا شعارات مثل "غزة غزة ارض العزة"، كما ندد البعض بقتل الأطفال والمدنيين في غارات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت القيادة المصرية هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

مظاهرات االإسكندرية غزة فلسطين القدس

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