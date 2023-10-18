"برلمانية حماة الوطن" بالشيوخ تعلن دعمها للرئيس السيسي في إجراءاته لحماية الأمن القومي

قال اللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أننا نندد بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي المحتل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الشيوخ لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ: تعرب الهيئة البرلمانية للحزب عن عميق الأسف والحزن لما يحدث في غزة، من عنف ومذابح للفلسطينيين والتهجير القسري، فما يحدث هو انتهاك لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وتابع عبد المحسن: الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن دعمها للرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في كافة فيما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي ووحدة وسلامة أراضيه، معقبا: “نؤكد اصطفاف قيادات الحزب وأعضائه مع الشعب المصري خلف القيادة واستعداتهم لتليبة دعوة الرئيس في منع تهجير الفلسطيني والحفاظ على القضية الفلسطينية”.

واستكمل: الحزب بجميع قياداته يفوض الرئيس في ما يتخده من إجراءات وتدابير في منع تهيجر الشعب الفلسطيني والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وكانت قد انطلقت وقائع الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث جاء ذلك عقب أن أعلن رئيس المجلس، الدعوة لجلسة طارئة اليوم، في ضوء المستجدات على الساحة الفلسطينية.

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقوله، نحن دولة ذات سيادة وحرصت خلال السنوات الماضية على أن يكون هذا المسار مسارا استراتيجيا وأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية ومصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أنه ما يحدث في غزة هو دعوة لدفع السكان المدنيين ودخولهم إلى مصر.